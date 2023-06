Die Vorbereitungen für Electronic Wine laufen auf Hochtouren: Derzeit sind noch Tickets verfügbar. Das Mini-Festival verbindet das Kulturgut Wein mit elektronischen

Sounds und ist Höhepunkt des Koblenzer Weinfestivals.

Weinkultur trifft auf Clubkultur: Nach dem Erfolg und der atemberaubenden Kulisse im Jahr 2022 findet Electronic Wine am 16. und 17. Juni 2023 erneut an der Spitze

des Deutschen Ecks und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal statt. Das Sommerwochenende im Juni hat sich zu einem festen Termin der Freunde von Weingenuss und elektronischer Musik entwickelt – das Mini-Festival erfreute sich im letzten Jahr an beiden Tagen einem ausverkauften Publikum und wachsender Beliebtheit. Wie bereits im vergangenen Jahr fügt sich das Event in das Programm des Weinfestivals Koblenz (05. Mai bis 06. Juli 2023) ein.

Musikalisch gesehen, knüpft Electronic Wine an die Entwicklung von 2019 und 2022 an: Eine große Auswahl an elektronischer Musik, die von Drum and Bass, über

Deep- und Tech-House, Techno, bis hin zu loungigem Ambient und House Music reicht, lädt die Besucher*innen zum entspannten Flanieren, Feiern und Tanzen ein.

Dabei teilen sich international gefeierte DJs mit regional und überregional bekannten Künstler*innen die Bühne am Kaiser:

Line-up Musik Electronic Wine 2023

Freitag, 16. Juni

17:00 – 18.00 Uhr: Canoro

18:00 – 19:00 Uhr: DJ G.I.D.

19:00 – 20:30 Uhr: Tereza

20:30 – 22:30 Uhr: Ian Pooley

22:30 – 00:00 Uhr: Ogazón

00:00 – 02:00: (Über Kopfhörer)

Roter Kanal: Johannes Klein b2b DJ as:usual

Grüner Kanal: Marc & Trainel

Blauer Kanal: DJ G.I.D. b2b M-Pire

Samstag, 17. Juni

17:00 – 18:00 Uhr: Patrick Agricultor

18:00 – 19:30 Uhr: Sebastian Gnewkow

19:30 – 21:00 Uhr: Donna

21:00 – 23:00 Uhr: Dominik Eulberg

23:00 – 00:30 Uhr: (Über Kopfhörer)

Roter Kanal: Patrick Ross

Grüner Kanal: Nina W.

Blauer Kanal: Me & Myself

00:30 – 02:00: (Über Kopfhörer)

Roter Kanal: Skiba b2b Kauth In The Act

Grüner Kanal: Gigi & Fallout

Blauer Kanal: Madlad

Am Freitag, den 16.06. übertragen Lautsprecher die Musik von 17:00 Uhr bis 00:00 Uhr. Danach „verschwinden“ die Beats in die Kopfhörer der Silent Disco. Samstag

den 17.06. startet die Kopfhörerparty bereits um 23:00 Uhr. So wird jeweils bis 02:00 Uhr getanzt und gefeiert. Neben den zehn ausgesuchten Festivalweinen von Mosel, Mittelrhein und Ahr, präsentieren Winzerinnen und Winzer aus der Region ihre feinen Tropfen an den Weinständen. Die Koblenz-Touristik freut sich auf folgende Weingüter:

Weingut August Perll, Boppard

Weingut Dehen, Müden

Weingut Edgar Comes, Klotten

Weingut Goswin Lambrich, Oberwesel

Weingut Heidhof, Burg

Weingut Sonneneck, Müden

Weinhaus Toni Müller, Koblenz-Güls

Weingut Weckbecker, Müden

Winetales, Koblenz