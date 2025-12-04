Mit dem Bau des neuen Kreisverkehrs an der Kurt-Schumacher-Brücke haben sich die Verkehrsbeziehungen verändert. Daher ist es notwendig, auch die wegweisende Beschilderung entsprechend anzupassen. Ein Großteil dieser Anpassungen wurde bereits in der Vergangenheit umgesetzt. Nun steht abschließend der Austausch mehrerer großformatiger Verkehrstafeln an: Zwei Schilderbrücken auf der Kurt-Schumacher-Brücke sowie eine weitere auf der B416 vor der Universität müssen erneuert werden.

Da diese Tafeln über den Fahrbahnen hängen, kann der Austausch nur unter Sperrung der jeweils darunter befindlichen Spur stattfinden. Mit Rücksicht auf den Verkehr finden die Arbeiten daher nachts statt.

In der Nacht vom 09. auf 10. Dezember zwischen 20 und 6 Uhr wird daher auf der B416, Fahrtrichtung Güls im Bereich der Uni der rechte Fahrstreifen gesperrt. Ebenfalls der rechte Fahrstreifen wird in diesem Zeitraum auf der Kurt-Schumacher-Brücke eingezogen. Der Verkehr kann jeweils auf die linke Spur ausweichen.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember, ebenfalls zwischen 20 und 6 Uhr, wird an den beiden vorgenannten Stellen der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr kann dann auf dem rechten Fahrstreifen die Baustelle passieren.