Mal- und Töpferkurse

Lahnstein. Im Jugendkulturzentrum Lahnstein starten im März zwei kreative Angebote für Kinder, die Lust haben, ihre Fantasie mit Farben und Formen auszuleben. Sowohl beim Malen als auch beim Töpfern stehen Experimentierfreude, handwerkliche Grundlagen und der Spaß am kreativen Arbeiten im Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Auf die Plätze, Farbe, los!“ beginnt am 04. März 2026 ein Kunst- und Malkurs für Kinder von sechs bis zehn Jahren. In zehn aufeinanderfolgenden Einheiten, jeweils mittwochs von 17.00 bis 18.30 Uhr, entdecken die Kinder unterschiedliche Mal- und Zeichentechniken. Gearbeitet wird mit Acryl- und Gouachefarben, Buntstiften sowie Öl- und Pastellkreiden. Dabei werden Farben selbst gemischt, verschiedene Materialien und Untergründe kennengelernt und mit Pinseln, Schwämmen oder auch den eigenen Händen Kreativität ausgelebt. Neben viel Freiraum zum spielerischen Gestalten werden Grundlagen der Malerei, Zeichnung und Collage vermittelt. Geleitet wird der Kurs von der Künstlerin Rita Daubländer. Die Kosten betragen 60,00 Euro inklusive Material.

Am 05. März 2026 startet ein Töpferkurs für Kinder von sieben bis zwölf Jahren. An vier Terminen – 5., 12., 19. und 25. März 2026 – jeweils von 17.00 bis 18.30 Uhr, lernen die Kinder unter fachlicher Anleitung der erfahrenen Künstlerin Sandra Emschermann die Grundlagen des Töpferns. Dabei geht es um den Umgang mit Ton, das Formen eigener Werkstücke sowie das Gestalten mit Farben. Am Ende des Kurses dürfen die entstandenen Kunstwerke mit nach Hause genommen werden. Die Teilnahme kostet ebenfalls 60,00 Euro, darin enthalten sind Material- und Brennkosten.

Beide Kurse finden im Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59 statt. Die Anmeldung erfolgt über das JUKZ unter Tel.: 02621 914602 oder jukz@lahnstein.de.

Beide Kurse bieten Kindern die Möglichkeit, kreativ tätig zu sein, neue Techniken kennenzulernen und eigene Ideen gestalterisch umzusetzen. (Foto: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)