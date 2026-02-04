In Koblenz steigt der Bedarf an pädagogischen Fachkräften, die Kinder, Jugendliche und Familien in einem ambulanten Rahmen betreuen. Die Johanniter am Mittelrhein weiten daher ihre Kinder- und Jugendhilfe aus.

Koblenz. Kinder, Jugendliche und Familien, die ambulante pädagogische Unterstützung brauchen, bekommen in Koblenz immer schwerer ein Hilfeangebot. Um dem Engpass zu begegnen, ergänzen die Johanniter am Mittelrhein daher ihr breites Kinder- und Jugendhilfeangebot um die sogenannte ambulante Hilfe.

In der ambulanten Hilfe wird zwischen zwei Bereichen unterschieden: Während sich der Erziehungsbeistand nur auf Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre konzentriert, unterstützt die sozialpädagogische Familienhilfe die gesamte Familienstruktur. Bei beiden Unterstützungsangeboten stehen eine bessere Alltagsstrukturierung und die Bewältigung von sozialen und emotionalen Herausforderungen im Vordergrund. Statt einer (teil-) stationären Unterbringung in Wohn- oder Tagesgruppen findet die ambulante Hilfe mit regelmäßigen Terminen in der Regionalgeschäftsstelle in Koblenz oder bei den Familien zu Hause statt.

„Bislang war unser Angebot vor allem auf teilstationäre und stationäre Hilfe ausgerichtet“, erklärt Elena Borsutzky, Bereichsleiterin für Kinder- und Jugendhilfe bei den Johannitern am Mittelrhein. „Auch bei der ambulanten Hilfe bleiben wir bei unserem bewährten Konzept: Klientenorientierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe, um Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern.“

Die Johanniter am Mittelrhein engagieren sich bereits seit über 15 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Hilfsorganisation beschäftigt alleine in diesem Bereich rund 60 Mitarbeitende. Diese sind z. B. im Betreuten Trainingswohnen sowie drei Kindertagespflegen in Koblenz, in der Tagesgruppe Mittelrhein in Vallendar und in der intensivpädagogischen Wohngruppe in Liesenich tätig.