Während Rosenmontag üblicherweise als Sonderbetriebstag im Kalender der koveb steht, wird die Leistung in diesem Jahr erneut nicht ausgeweitet: An Rosenmontag, 28.2.2022, und Veilchendienstag, 1.3.2022, fahren die Busse der koveb nach dem Ferienfahrplan. Somit werden alle Fahrten, die im regulären Fahrplan mit „S: Nur an Schultagen“ gekennzeichnet sind, nicht angeboten – dies betrifft überwiegend die Einsatzwagen zur Schülerbeförderung und Verstärkung der Linien.