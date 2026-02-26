Rhythmus und gute Laune

Lahnstein. Wer Lust hat, den Alltag für ein paar Stunden gegen lateinamerikanische Rhythmen einzutauschen, ist im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) genau richtig. Hier findet regelmäßig am ersten und dritten Freitag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr ein Salsa-Workshop statt, bei dem der Spaß an der Bewegung und die Freude an der Musik im Mittelpunkt stehen.

Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen ab 12 Jahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits erste Erfahrungen auf dem Tanzparkett gesammelt wurden oder die Grundschritte noch erlernten werden müssen – Anfänger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen. Unter fachkundiger Anleitung werden coole Moves und die Grundlagen der Salsa vermittelt.

Das Angebot ist komplett kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich – interessierte Jugendliche können ganz spontan vorbeikommen und mitmachen. Während der rheinland-pfälzischen Schulferien macht das Tanzprojekt Pause und findet nicht statt.

Informationen zu dieser und anderen Veranstaltungen gibt es im JUKZ unter 02621 914-602, per Mail an jukz@lahnstein.de oder auf der städtischen Website unter www.lahnstein.de/jukz.

Bildunterzeile:

Rhythmus im Blut: Beim Salsa-Workshop im JUKZ lernen Jugendliche gemeinsam neue Schritte und genießen die Musik. (Foto: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)