Wunsch des Kinderparlaments der Kita Abenteuerland wird Wirklichkeit: Neues Bushäuschen schützt Buskinder vor Wind und Regen

Ein Herzenswunsch der Kinder der Kindertagesstätte Abenteuerland in Boppard-Buchholz wurde erfüllt: Das neue Bushäuschen an der Kita ist fertiggestellt. Bei einem Besuch in der Stadtverwaltung Ende April 2024 hatten die damaligen Mitglieder des Kinderparlaments den Wunsch geäußert, ein Bushäuschen an ihrer Kita errichten zu lassen, um die wartenden Buskinder vor Wind und Regen zu schützen. Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier nahm sich der Sache persönlich an und versprach, sich um die Umsetzung zu kümmern.

Die Planer der Bauabteilung und der städtische Bauhof wurden mit ins Boot geholt und nun, nur wenige Monate später, ist das schmucke Bushäuschen fertig – mit modernen Glaswänden und einem Rahmen in leuchtendem Rot, der Farbe, die die Kinder selbst ausgewählt haben. Bei einem Treffen vor Ort mit den Mitgliedern des Kinderparlaments und gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Simone Nowak und Karolin Weber zeigten sich die Kita-Kinder stolz und freuten sich, dass ihr Wunsch so schnell in Erfüllung gegangen ist.

Bürgermeister Jörg Haseneier würdigte das Engagement der Kinder und erklärte: „Die Wünsche und Ideen unserer jüngsten Bürgerinnen und Bürger sind uns wichtig. Dieses Bushäuschen ist nicht nur ein Schutz vor Regen, sondern auch ein Symbol dafür, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und dass Kinder in unserer Stadt Gehör finden und ihre Umwelt aktiv mitgestalten können.“

Auch der Buchholzer Ortsvorsteher Reiner Phillipps zeigte sich erfreut: „Der Bedarf war ganz klar vorhanden und wurde auf Anregung des Kinderparlaments zeitnah umgesetzt. Das ist ein tolles Beispiel dafür, dass auch die Jüngsten mit ihren Wünschen und Bedürfnissen in der Kommunalpolitik wahrgenommen werden – und ein Gewinn für den ganzen Ortsbezirk.“

Das Kinderparlament der Kindertagesstätte Abenteuerland in Boppard-Buchholz freut sich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen (obere Reihe, von links) Simone Nowak und Karolin Weber und Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier (obere Reihe, rechts) über das neu errichtete Bushäuschen. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld

