Das Instrumentalensemble des Colégio Teutônia ist zum sechsten Mal auf Europa-Tournee. Die jungen Musiker werden auf Bühnen in Deutschland und Frankreich ihr Können präsentieren und dabei Brasilien und die Kultur des südlichen Bundesstaates Rio Grande do Sul vertreten. Am Sonntag, 2. August 2026, 19 Uhr, tritt das Ensemble in der Stadthalle Boppard auf.

Unter der Leitung und künstlerischen Direktion von Maestro Lucas Eduardo Grave wird die Europa-Tournee von der Gastkünstlerin Laura Dalmás bereichert, die mit ihrer Stimme zusätzliche Ausdruckskraft und musikalische Vielfalt einbringt.

Das Repertoire der Tournee umfasst brasilianische Musik, regionale Musik aus Rio Grande do Sul, Filmmusik und Jazz – eine Auswahl, die die Vielseitigkeit und klangliche Identität des Ensembles eindrucksvoll widerspiegelt.

Die Initiative unterstreicht das Engagement des Colégio Teutônia für die künstlerische Ausbildung seiner Schülerinnen und Schüler und schafft einzigartige kulturelle Erfahrungen sowie wertvollen musikalischen Austausch zwischen den Ländern.

Die Europa-Tournee 2026 verspricht bewegende Begegnungen, tolle Publikumserlebnisse und Aufführungen, die die Vielfalt der Musik feiern.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Das Konzert wird vom Freundeskreis Arroio do Meio – Boppard in Kooperation mit der Stadt Boppard veranstaltet.