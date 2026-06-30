Landesweite Softwareumstellung ist jetzt abgeschlossen – Nach Einarbeitungszeit wieder mehr Termineinstellungen avisiert

Kreis Neuwied. Nachdem die landesweite Umstellung der Bearbeitungs-Software auch bei der Kfz-Zulassungsstelle Neuwied nunmehr abgeschlossen ist, arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck daran, die Vorgänge auch mit dem neuen Anwendungsprogramm im gewohnten Zeitfenster erledigen zu können.

„Gerade am Anfang müssen wir uns mit dem neuen Instrumentarium weiter vertraut machen, sodass wir die Anzahl an verfügbaren Terminen begrenzen müssen. Mit zunehmender Routine werden wir wieder mehr Termine einstellen“, ist der zuständige stellvertretende Abteilungsleiter „Verkehr“ der Kreisverwaltung, Björn Both, zuversichtlich.

Vor diesem Hintergrund wird die Kfz-Zulassung die Anzahl an Kunden an Dienstagen und Donnerstagen, wo die Möglichkeit besteht, die Hauptstelle in Neuwied derzeit von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr auch ohne Termin aufzusuchen, begrenzen müssen. Je nach täglichem Bearbeitungsfortschritt behält sich die Kfz-Zulassung vor, im Verlauf des Tages kurzfristig Termine freizuschalten. Um Verständnis und Beachtung wird gebeten.