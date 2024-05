Start am 31. Mai

Lahnstein. Die Kulisse des Theatergartens des Nassau-Sporkenburger Hofs wird in diesem Jahr zur Bühne eines ganz besonderen kulturellen Erlebnisses: dem Lahnsteiner Theatersommer.

Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe präsentiert das Theater Lahnstein die Premiere der modernen Komödie „Brigitte Bordeaux“ von Sergej Gößner.

Die Idylle eines kleinen Dorfes wird durch eine unerwartete Wendung auf den Kopf gestellt: Papa Herbert, bisher ein bodenständiger Winzer und engagiertes Mitglied der Dorfgemeinschaft, beschließt, von einem Tag auf den anderen als Frau zu leben.

Die Familie ist entsetzt, die Freunde und Nachbarn empört. Was zunächst als Zerreißprobe für die Familie beginnt, zieht schnell überregionale Aufmerksamkeit auf sich. Herbert, nun Brigitte genannt, lässt sich davon jedoch nicht beirren und kämpft sogar um den Titel der Weinprinzessin. In hohem Tempo kreist das Geschehen um Herbert, der seltsam starrköpfig und liebenswert selbstbewusst plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.

Gespielt wird an den Wochenenden vom 31. Mai bis zum 23. Juni 2024. Die Tickets sind online unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, darunter auch in der Touristinfo Lahnstein am Salhofplatz, erhältlich.

Die Aufführungsrechte wurden von der Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG aus Berlin zur Verfügung gestellt.