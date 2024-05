Den Start in die neue Freibadsaison wollte Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, die als Sportdezernentin auch für das Freibad zuständig ist, selbst vornehmen und schloss das Eingangstor am heutigen Montag, 13. Mai auf.

Zu Beginn der Saison öffnet das Freibad Oberwerth, das solarbeheizt ist, montags bis freitags 13 – 19 Uhr, samstags und unter der Woche an Feiertagen 8 – 20 Uhr sowie sonntags 8 – 19 Uhr.

Kassenschluss ist jeweils 1 Stunde und Badeschluss jeweils 30 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit.

Die Badegäste können sich auch in diesem Jahr wieder an der Großrutschbahn mit Zeitmessanlage erfreuen. Es gibt Massagedüsen im Nichtschwimmerbecken sowie zahlreiche Sitzmöglichkeiten und Aufenthaltszonen, die zur Entspannung beitrage und auch an die kleinsten Badegäste ist mit dem Kleinkinderbereich mit Sonnensegel gedacht.

Ein weiteres Highlight für Springer ist die Sprungturmanlage mit Plattformen in den Höhen von 3 m, 5 m, 7,5 m und 10 m sowie einem 1 m und einem 3 m Brett.

Foto: Stadt Koblenz/T. Knaak