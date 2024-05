Umfrage mit Gewinnspiel läuft noch bis zum 31. Mai

Wie wird Neuwied attraktiver für Touristen? Wer könnte das Reiseziel am Rhein zukünftig ansteuern? Die Stadt Neuwied erarbeitet eine neue Tourismus- und Vermarktungsstrategie, die bis Ende des Jahres Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefern soll. Sie ist der Grundstein für zukünftige Maßnahmen rund um den Tourismus der Deichstadt. Wichtige Impulse liefert eine Umfrage. Noch bis zum 31. Mai können Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste der Stadt ihre Stimme abgeben und einen Beitrag zur Tourismusentwicklung in Neuwied leisten.

Bei der Erarbeitung der Tourismusstrategie setzt die Stadt auch auf das Wissen und die Erfahrungen der sogenannten „Leistungsträger“ im Neuwieder Tourismus. In mehreren Workshops, die die BTW Tourismus- und Regionalberatung begleitet, fließen verschiedenste Perspektiven ein. Der Einladung des Amtes für Stadtmarketing zur Analysewerkstatt waren unterschiedlichste Akteure gefolgt: Freizeitanbieter wie Museen, Hoteliers, Akteure des Naturpark Westerwald und der Romantischer Rhein Tourismus GmbH sowie Vertreterinnen der Deichstadtfreunde, der Stadt- und der Kreisverwaltung. Julia Kloos-Wieland, Amtsleiterin im Amt für Stadtmarketing, freute sich über die hohe Beteiligung: „Großartig, dass sich so viele wichtige Akteure unserer Stadt die Zeit genommen haben, sich in der Analysewerkstatt einzubringen. Danke für diesen super Auftakt!“

Damit auf dem Weg zur neuen Strategie möglichst viele Meinungen und Ideen berücksichtigt werden, ist es wichtig, dass viele Besucherinnen und Besucher sowie Gäste, aber auch die Neuwiederinnen und Neuwieder an der laufenden Umfrage teilnehmen. Erste Ergebnisse der Befragung fließen dann im Juni direkt in den Strategieworkshop ein. Weiter geht es mit einer Positionierungswerkstatt und im Herbst folgt die Maßnahmenwerkstatt, damit die Strategie zum Jahresende steht.

Noch bis Freitag, 31. Mai, ist die Umfrage erreichbar unter www.neuwied.de/tourimusstrategie. In Papierform liegt sie in der Tourist-Information, Marktstraße 59, und im Innenstadtlabor, Langendorfer Straße 120, aus. Als Dankeschön werden unter allen Teilnehmenden drei Gewinnpakete im Wert von 40 Euro verlost. Die glücklichen Gewinner dürfen sich unter anderem über ein T-Shirt und eine Tasse im modernen „Neuwied-Design“ freuen.

Zum Bild: Julia Kloos-Wieland, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, freute sich über die Beteiligung zahlreicher Tourismus-Akteure aus Neuwied.

(Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange)