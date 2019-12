Koblenzer Schulschach-Meisterschaft 2019 – Erfolgreichstes Jugendschach Turnier

Im November wurde bei der Koblenzer Schulschach-Meisterschaft um Siege und Titel gerungen. Einhunderteinundvierzig Schüler und Schülerinnen spielten und kämpften in der Aula des Schulzentrums auf der Karthause um Meistertitel. Schirmherr der Veranstaltung war Oberbürgermeister David Langner. Ermittelt wurden die Einzel- und Mannschaftsmeister der Grundschulen (Klassen 1 bis 4), der Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) und der Mittel- und Oberstufe (Klassen 7 bis 13). Einzelmeister bei den Grundschulen wurde Clara Johann von der Grundschule Büchenbeuren mit hervorragenden 5 Punkten aus fünf Partien. Den zweiten Platz errang Philipp Huhn von der Grundschule Sankt Sebastian mit ebenfalls fünf Punkten, aber mit der etwas geringeren Zweit- und Drittwertung. Den dritten Rang erreichte Mats Kilb von der Kurt Schöllhammer Grundschule Simmern, gleichfalls mit fünf Punkten. Mannschaftsmeister der Grundschulen wurde die Mannschaft der Goethe-Grundschule Lahnstein vor der Kurt Schöllhammer Grundschule Simmern und der Freiherr vom Stein Grundschule Koblenz.

Bei der Einzelwertung der Orientierungsstufe siegte wie im letzten Jahr David Meuer mit ebenfalls hervorragenden fünf Siegen vom privaten Johannes-Gymnasium Lahnstein vor den beiden gleich platzierten Patrick Brühl von der Realschule Plus Lahnstein und Arnold Spuling von der Gesamtschule Johanna Loewenherz, Neuwied. Beide erreichten vier Punkte und auch die gleiche Feinwertung.

Mannschaftsmeister der Orientierungsstufe wurde wie im vergangenen Jahr die Mannschaft vom Johannes-Gymnasium Lahnstein. Den zweiten Platz errang die Mannschaft von der IGS Kastellaun vor der Mannschaft vom Herzog-Johann-Gymnasium Simmern. In der Mittel- und Oberstufe errang den Sieg in der Einzelwertung Joshua Lenz auch hier mit hervorragenden fünf Punkten vom Gymnasium Asterstein. Zweiter wurde Omar Abu-Kharoob von der BBS Simmern. Den dritten Rang erreichte Clara Kanno von der IGS Hamm/Sieg, beide mit jeweils vier Punkten, wie auch die Teilnehmer auf den Plätzen vier bis sechs. Alle waren nur durch die Zweit- und Drittwertung getrennt.

Den Titel des Mannschaftsmeisters in der Mittel- und Oberstufe errang erneut die Mannschaft der IGS Kastellaun. Zweiter wurde die Mannschaft vom Max von Laue Gymnasium Koblenz vor der Mannschaft vom Johannes Gymnasium Lahnstein.

Den Sonderpokal des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz – für die Mannschaft mit der höchsten Gesamtpunktzahl – gewann das Team der Goethe Grundschule Lahnstein. Die jeweils drei Erstplatzierten der Einzel- und Mannschaftswertung erhielten Urkunden und Pokale. Alle weiteren Teilnehmer erhielten Urkunden für ihre erfolgreiche Teilnahme. Mit einhunderteinundvierzig Teilnehmern war die Koblenzer Schulschach-Meisterschaft 2019 mit neuem Teilnehmerrekord das größte Jugendschach Turnier, das jemals in Koblenz stattfand. Alle Schüler-/innen waren mit großem Engagement bei der Sache. Eltern und Betreuer waren begeistert, mit welchem Eifer die Jugendlichen ihre Partien austrugen. Organisiert und ausgerichtet wurde die Schulschach-Meisterschaft vom Schachverein Güls 1956, unterstützt durch das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz sowie durch nachhaltiges Engagement der Volksbank RheinAhrMosel.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.12.2019