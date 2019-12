Die Feuerzangenbowle – 08.12. im Odeon-Apollo-Kinocenter

Das Odeon-Apollo-Kinocenter und das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz zeigen am 8. Dezember 2019 um 17:30 Uhr den weihnachtlichen Klassiker:

Die Feuerzangenbowle

Was wäre Weihnachten ohne eine heiße Tasse Feuerzangenbowle, die man zusammen mit alten Freunden wieder auf dem Weihnachtsmarkt trinkt? Und wie oft kommen dabei letztendlich die kuriosesten Geschichten ans Tageslicht? Auch der auf dem gleichnamigen Roman basierender nostalgische schwarz-weiß Film begann mit einem Glas Feuerzangenbowle. Die deutsche Komödie aus dem Jahr 1944 kommt wieder in unser Kino und erzählt von dem erfolgreichen jungen Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer (gespielt von Heinz Rühmann in der Hauptrolle), der seine Jugend als Privatschüler zuhause verbracht hat und von seinem Hauslehrer erzogen und unterrichtet wurde. Bei einem Männertreff erzählen sich die vier Herren von den guten alten Zeiten. Dabei fällt besonders einem auf, dass er bei diesen Anekdoten nichts mitzureden hat. Kurz darauf entschließt sich Pfeiffer die Schulbank doch noch einmal zu drücken und nun endlich das wahre Schulleben zu erleben und bringt mit haarsträubenden Streichen seine Lehrer auf die Palme, bis er sich in die Tochter des Direktors verliebt.

Zu dem Kultfilm und der winterlichen Atmosphäre darf natürlich der berühmte Rotweinpunsch mit Rum und karamellisiertem Zuckerhut sowie Kinderpunsch nicht fehlen.

Karten kosten für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 7 Euro und sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter www.odeon-apollo-kino.de.

Termin: Sonntag, 08.12.2019, Beginn: 17:30 Uhr

Ort: Apollo 2, Odeon-Apollo-Kinocenter, Löhrstr. 88, 56068 Koblenz

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.12.2019