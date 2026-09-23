Philip Rünz: „Ein starker öffentlicher Dienst braucht moderne Rahmenbedingungen und Verlässlichkeit“

Koblenz. Wie kann die öffentliche Verwaltung auch in Zukunft leistungsfähig bleiben? Darüber hat sich der Koblenzer CDU-Landtagsabgeordnete Philip Rünz intensiv mit Vertretern des dbb Bezirksverbands Koblenz ausgetauscht. Der Bezirksverband ist die regionale Gliederung des dbb beamtenbund und tarifunion, der die Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst vertritt.

Das Themenspektrum war breit. Neben der Stärkung der Verwaltung ging es um die Frage, wie der öffentliche Dienst gerade für junge Menschen wieder zu einem attraktiven Arbeitgeber werden kann. Außerdem standen die Staatsmodernisierung und der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Fokus. „Ohne einen starken, funktionierenden und attraktiven öffentlichen Dienst kann unser Staat seine Aufgaben nicht erfüllen. Dafür braucht es nicht nur Wertschätzung, sondern auch die passenden Werkzeuge, moderne Technik und verlässliche Zukunftsperspektiven“, erklärte Rünz.

Die Staatsmodernisierung ist für Rünz ein wesentlicher Baustein, um den öffentlichen Dienst zukunftsfest aufzustellen. Zugleich betonte er die Bedeutung des direkten Dialogs: „Der offene und ehrliche Austausch mit den Praktikerinnen und Praktikern ist für meine Arbeit im Landtag unverzichtbar. Nur wenn wir hören, wo in der täglichen Praxis der Schuh drückt, können wir die richtigen politischen Weichen stellen.“ Den engen Kontakt will Rünz auch künftig fortsetzen.

Bildunterschrift: Der Koblenzer CDU-Landtagsabgeordnete Philip Rünz im Austausch mit Vertretern des dbb Bezirksverbands Koblenz über die Zukunft des öffentlichen Dienstes.

Foto: Henry Blomenkemper