Christian Ferber lädt am 22. November zu einer musikalischen Stadtführung ein – Spenden kommen „Heiligabend in Gemeinschaft“ zugute

Unter dem Motto „Koblenzer Klanggeschichten“ begeistert Christian Ferber seine Gäste mit außergewöhnlichen Stadtführungen. Die Teilnehmenden erkunden die schönen Häuser, Gassen und Plätze der Altstadt. Hintergrundinfos und Anekdoten zu den einzelnen Etappen werden künstlerisch präsentiert. Mit seiner Gitarre und spannenden Geschichten aus der Vergangenheit und Gegenwart bringt Christian Ferber die Stadt zum Klingen.

Nach der tollen Resonanz im vergangenen Jahr lädt der musikalische Stadtführer am Samstag, 22. November erneut zu einem Rundgang für den guten Zweck ein. Los geht´s um 17 Uhr in der Kornpfortstraße / Ecke Unterm Stern im Herzen der Koblenzer Altstadt.

Die Stadtführung ist kostenfrei. Im Anschluss können die Gäste einen Betrag ihrer Wahl spenden. Der Erlös kommt in voller Höhe der Veranstaltung „Heiligabend in Gemeinschaft“ zugute.

Bereits seit 1969 veranstalten der Caritasverband sowie die katholischen und evangelischen Gemeinden diese Gemeinschaftsfeier. Unter den Gästen im Klangraum des Cusanus-Gymnasiums sind einsame Frauen und Männer, alleinstehende Senioren, alleinerziehende Elternteile oder Menschen, die aufgrund persönlicher Umstände die Weihnachtstage alleine verbringen müssen.

„Ich kenne die besondere Atmosphäre der Veranstaltung. Die Unterstützung ist mir ein Herzensanliegen“, sagt Christian Ferber. „Ich freue mich auf viele Gäste, um Menschen aus unserer Stadt an Heiligabend schöne Stunden und eine besondere Freude zu bescheren.“

Anmeldung: ferber.koblenz@gmail.com

Fotos 1 – 3 (Christian Ferber)

Am 22. November lädt Christian Ferber zu Koblenzer Klanggeschichten für den guten Zweck ein.