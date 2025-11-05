Ins Gespräch kommen – das möchte Neuwieds Oberbürgermeister in der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“. Er sucht dabei die Stadtteile auf, um sich im persönlichen Gespräch mit den Menschen in der Stadt auszutauschen. Der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist OB Einig eine Herzensangelegenheit. Als nächstes sind am Dienstag, 18. November, die Einwohnerinnen und Einwohner von Heddesdorf zur Bürgersprechstunde eingeladen. Die Sprechstunde wird von 16.30 bis 18.30 Uhr im Büro des Oberbürgermeisters in der Engerser Landstraße 17, Raum 657, abgehalten. Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich. Möglich ist sie unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur besseren Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, das eigenen Anliegen bei der Anmeldung kurz zu schildern.