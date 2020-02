Koblenz (ots) – Widerstand nach Schlägerei in Koblenzer Diskothek

Am frühen Samstagmorgen gegen 04.20 Uhr wurde der Polizei Koblenz eine größere Schlägerei in einer Koblenzer Diskothek gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort auf ein größtenteils unkooperatives und zum Teil hochaggressives Publikum. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam es zu handgreiflichen Übergriffen gegenüber den Beamten. Im Zuge des Einsatzes kam es zu mehreren Festnahmen, wobei die Beteiligten hier erheblichen Widerstand leisteten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103-2510 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 16.02.2020