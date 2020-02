1. Tag der offenen Gärten in Bendorf

Teilnehmende Gartenfreunde gesucht!

Bendorf. Die Idee der offenen Gärten wird in anderen europäischen Ländern schon lange intensiv verfolgt. Bei verschiedenen Aktionen öffnen die Teilnehmer an bestimmten Tagen im Jahr ihre privaten Gärten für ein interessiertes Publikum und gewähren einen Einblick in ihre mit viel Liebe geschaffenen Kleinode. Ein ähnliches Ziel verfolgt auch die Stadtverwaltung Bendorf mit ihrem ersten „Tag der offenen Gärten“.

Sie sucht begeisterte Gartenbesitzer, die ihr grünes Paradies am Sonntag, 3. Mai von 13 bis 17 Uhr zeigen möchten. Im Rahmen des Bendorfer Bauern- und Gartenmarktes können sich die Besucher dann neben dem Bummel über das Marktgelände auch auf eine spannende Tour durch ansprechend gestaltete Bendorfer Gärten begeben und sich inspirieren lassen.

Allerlei Vielfalt ist gewünscht – private Gärten sind so unterschiedlich wie Ihre Besitzer. Die Geschichte Bendorfs wurde stark geprägt durch die Eisenerzgewinnung, die Verhüttung und Verarbeitung von Eisens. Die Spuren dieses Gewerbebereichs finden sich auch im Stadtbild und sind in den Gärten der Stadt verankert. Daher wird der erste „Tag der offenen Gärten“ mit dem Aktionsmotto: „Blühendes Eisen“ ausgeschrieben.

Alle Interessierten sind eingeladen, die kreative Gestaltungsform ihres privaten Gartens in Verbindung mit attraktiven Pflanzenkombinationen zu präsentieren. Wer das Thema Eisen in kreativer Form in seinem Garten mit Bepflanzungen und Begrünungen umgesetzt hat, z.B. mit Skulpturen, designten Pflanzgefäßen oder Rankgittern, sollte nicht zögern, sich anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wichtig ist, dass der Garten eine deutliche Gestaltung aufweist, die Größe der Anlage ist nicht ausschlaggebend.

Neben dem Austausch von Expertenwissen lassen sich sicherlich auch Kontakte zu anderen Gartenfreunden und interessierten Besuchern knüpfen.

Wer am 3. Mai einen Blick in seinen Garten gestatten möchte kann sich bis zum 20. März auf www.bendorf.de/garten anmelden.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 17.02.2020