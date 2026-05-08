Die Stadt Koblenz erfüllt auch weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Diese Auszeichnung wurde erstmalig im Jahr 2022 durch Fairtrade Deutschland e.V. verliehen.

Oberbürgermeister David Langner freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die erneute Zertifizierung bestätigt eindrucksvoll, dass der faire Handel in Koblenz zunehmend und nachhaltig verankert ist. Engagierte Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ziehen dabei an einem Strang, um den fairen Handel vor Ort weiter voranzubringen. Dieses gemeinsame Engagement setzen wir auch künftig mit viel Motivation fort.“

Vor vier Jahren erhielt die Stadt Koblenz von dem gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland e.V. erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Der Oberbürgermeister und der Stadtrat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig und orientiert sich an dem Motto „global denken, lokal handeln“. In Koblenz gab es bereits ein faires Seilbahnfrühstück, Schulungen zu nachhaltigen Beschaffungen, Veranstaltungen zu fairen Schulen und fairen Kitas. Am 20. Mai wird es einen Vortrag zum Thema „Fast Fashion – Nachhaltiger konsumieren ist möglich“ geben. Weitere Informationen finden sich unter koblenz.de/fair-trade-stadt.