Koblenz feiert das 250. Geburtsjubiläum von Ludwig van Beethoven

Kürzlich stellte die Kultur- und Bildungsdezernentin PD Dr. Theis-Scholz im Mutter-Beethoven-Haus in Ehrenbreitstein vor rund 30 Gästen und Beteiligten das vielfältige Koblenzer Programm rund um Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 vor. Auf Beethoven stimmten zu Anfang Charlotte Dohr und Clara Wagner von der Musikschule Koblenz mit Klarinette und Violoncello ein. Seinen Abschluss fand die Presserunde in einem Besuch der 4.Klasse der Grundschule Ehrenbreitstein, denen die Kultur- und Bildungsdezernentin den Beethoven Grundschul-Wochenkalender überreichte. Einen kulinarischen Nachklang boten die Weingüter Wegeler mit ihrer extra für das Jubiläumsjahr konzipierten Beethoven Weinedition.



National und international dreht sich im Jahr 2020 an vielen verschiedenen Orten vieles um den weltbekannten Komponisten Ludwig van Beethoven und sein 250. Geburtsjubiläum. So auch in Koblenz. Doch was verbindet Ludwig van Beethoven mit unserer Stadt? Seine Familie und Freunde, denn Beethovens Mutter lebte in Koblenz, bevor sie nach Bonn zog und dort ihren später berühmten Sohn Ludwig zur Welt brachte. Das Mutter-Beethoven-Haus in Koblenz-Ehrenbreitstein war das Elternhaus, in dem Maria Magdalena van Beethoven, geborene Keverich, im Jahr 1746 zur Welt kam. Daneben pflegte Ludwig van Beethoven eine lebenslange Freundschaft zu seinem Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler, der in Koblenz verstarb. So ist das Jubiläumsjahr Anlass für das Zusammenwirken von verschiedenen Kultureinrichtungen, Vereinen und Musikensembles. Von Januar bis Dezember 2020 widmen sie sich Beethoven als Privatperson, seinen Werken, seinen Lebensumständen, seine familiären und freundschaftlichen Beziehungen in Koblenz und der noch heute von ihm ausgehenden Inspiration mit Veranstaltungen und Projekten. Und das klassisch, aber auch mit neuen unbekannten Perspektiven auf Beethoven sowie modernen Interpretationen seines Schaffens.



An die 25 Veranstalter laden Bürgerinnen und Bürger über das ganze Jahr hinweg zu rund 50 verschiedenen Veranstaltungen rund um Beethoven ein: Mittelrhein Museum / Volkshochschule Koblenz / Musikschule der Stadt Koblenz / Theater Koblenz / Stadtbibliothek / Stadtarchiv / Kultur- und Schulverwaltungsamt / Förderer Mutter-Beethoven-Haus e.V. / Richard-Wagner-Verband Koblenz e.V. / Stadtmarketing / fepke e.V. / Theater am Werk / Music Live e.V. / Koblenzer Kammerkonzerte / Musikfreunde St. Beatus / UNIMUS / Koblenz International Guitar Festival & Academy / Rheinische Philharmonie / Koblenz Touristik



Zentral in den Aktivitäten in Koblenz sind die Ausstellungen im Mittelrhein Museum und im neu konzipierten Mutter-Beethoven-Haus. Während das Mittelrhein Museum ab dem 06. November 2020 Auseinandersetzungen zeitgenössischer Künstler mit Beethovens Musik präsentiert, zeichnet die Ausstellung im Mutter-Beethoven-Haus ab dem 01. Mai 2020 die zahlreichen Wohnorte Beethovens vor dem Hintergrund seines unsteten Lebenswandels nach. Immerhin 70 Umzüge, die mit Sicherheit auch seine Werke beeinflussten. Das Programm wird abgerundet von Kammermusikkonzerten, Gesprächskonzerten und Musikimprovisationen, über Ballett und Theater, hin zu Vorträgen und einem wissenschaftlichen Symposium. Schüler und Schülerinnen werden durch verschiedene Schulprojekte, wie zum Beispiel dem Beethoven Grundschul-Wochenkalender, angeregt, sich mit dem Komponisten auseinanderzusetzen.



Auch im öffentlichen Raum wird uns Beethoven durchweg begegnen. Denn auch das Projekt „Kunst unterwegs“, in Zusammenarbeit mit der awk AUSSENWERBUNG GmbH, greift das Jubiläumsjahr auf und ermöglicht so eine besondere öffentliche Begegnung mit dem Komponisten! Auf elf verschiedenen Portraits sieht man Beethoven aus den Augen von verschiedenen Künstlern und trifft ihn mal modern, als bekannten Liebhaber oder mürrischen Musiker und Denker an verschiedenen Standorten in der gesamten Koblenzer Innenstadt an.



„Beethovens Klangpfad“ lädt ab Mitte Mai zum freien und spontanen Klavierspiel an der Seilbahn Talstation, auf der Fähre nach Ehrenbreitstein und am Kapuzinerplatz ein. Ein weiteres Highlight ist der BTHVN2020 Musikfrachter, der auf seiner musikalischen Reise entlang Beethovens Reiseweg von Bonn nach Wien vom 16.-17.März 2020 am Peter-Altmaier-Ufer in Koblenz anlegt.



Der Jahresprogrammflyer wird an vielen Orten in der Stadt ausgelegt. Das Jahresprogramm finden Sie zudem laufend aktualisiert unter www.koblenzkultur.de/beethovenjahr-2020

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.02.2020