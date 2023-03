Im Rahmen des Bundesprogramms „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz erhält die Stadt Koblenz eine 90% Förderung für die Erarbeitung eines integrierten und nachhaltigen Klimaanpassungskonzeptes. Aufbauend auf einer umfangreichen Bestands- und Betroffenheitsanalyse wird eine Gesamtstrategie zur Anpassung der Stadt Koblenz in den relevanten Handlungsfeldern erarbeitet und geeignete Maßnahmen festgelegt. Das Anpassungskonzept dient damit als Grundlage und Planungshilfe für die zukünftigen Anpassungsaktivitäten der Stadt Koblenz. Darüber hinaus werden durch den Erarbeitungsprozess und die intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und weiterer wichtiger Akteure die Voraussetzungen geschaffen, um Aktivitäten zu vernetzen, zu bündeln, Informationen besser zu kommunizieren und so auch für den Klimawandel sensibilisieren zu können.

Erarbeitet wird das Konzept durch eine geförderte Personalstelle, für die das Einstellungsverfahren Anfang Januar erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die zukünftige Klimaanpassungsmanagerin wird im Juni ihren Dienst in der Klimaschutzleitstelle der Stadt antreten und in den nächsten zwei Jahren das Konzept erarbeiten.

Die im Rahmen des Vorhabens gewonnenen Ergebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen dienen als Grundlage für die anschließend geplante Umsetzung des nachhaltigen Anpassungskonzepts mit seinen prioritären Maßnahmen. Auch hierfür kann eine Bundesförderung für ein sogenanntes Anschlussvorhaben in Anspruch genommen werden.

Ziel ist es, die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel in Koblenz zu erhöhen, um sowohl für die aktuellen, als auch für die noch zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels gut gerüstet zu sein.