Nach der erfolgreichen Entschärfung der beiden britischen 500-Kilogramm-Weltkriegsbomben am Burgberg im Koblenzer Stadtteil Güls wurden am Dienstag die Bomben noch bis in den späten Nachmittag hinein von den Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Koblenz aus dem Hanggelände geborgen. Anders als zunächst angekündigt wurden die Bomben nicht abgeseilt, sondern nach oben hinweg, unter anderem per Winden, aus dem unwegsamen Gelände oberhalb von Güls gezogen. Erst hiernach konnten die beiden entschärften Blindgänger von den Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz verladen werden.

Das Team vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz mit einer der beiden erfolgreich entschärften Bomben am Burgberg im Koblenzer Stadtteil Güls. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf