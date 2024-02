Am Freitag, den 22. März heißt es erneut electric city in Koblenz. Einmal mehr wird die Stadt zum Mittelpunkt der elektronischen Musikszene. Mit dem Konzept einmal Eintritt zahlen und in acht Clubs zu über 60 DJs feiern, elektrisiert I-Motion die Besucher*innen seit vielen Jahren. Techno, House, Harder Styles – ein vielseitiges LineUp auf 13 Floors gibt es zu erleben.

2001 war der Auftakt von electric city in Koblenz. 2024 präsentieren die Macher von Festivals und Events wie z.B. NATURE ONE und MAYDAY bereits zum 20. Mal Koblenz bekannteste Clubnacht.

Über 60 Acts spielen eine Nacht lang (22-06 Uhr) nahezu alle Stilrichtungen der elektronischen Musik. Gefeiert wird am 22. März in den besten Clubs der Stadt: Agostea, Werk56, Zenit Club, Wilde Heimat (ehem. DieZwei), Circus Maximus, Studio56, Gecko Lounge und Druckluftkammer. Fast alle Clubs sind zu Fuß zu erreichen. Zum Werk56 an der B9 fährt ein kostenloser Shuttlebus (Abfahrt alle 15 Minuten, Haltestelle Forum/Zentralplatz).

Tickets gibt es für 18,- EUR online im Vorverkauf unter electric-city.de. Ein Ticket verschafft Zutritt zu allen acht Clubs.