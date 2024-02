Am 17.03.2024 öffnen sich um 9.00 Uhr im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum in Bad Sobernheim wieder die Türen. Die Winterpause ist beendet und das Team des Museums freut sich darauf, die Besucher*innen im neuen Museumsjahr zu begrüßen. Wie jedes Jahr wurde der Winter von den Museumsmitarbeiter*innen genutzt um hinter den Kulissen Projekte im Gelände voranzubringen und die kommende Saison vorzubereiten.

Gleich am Eingang des Museumsgeländes wartet im ehemaligen Dreschschuppen auch schon die erste Veränderung auf die Besucher*innen. Hier wird am 17.03.2024 um 14.30 Uhr die Sonderausstellung „75 Jahre Rheinland-Pfalz in 75 Geschichten“ des Instituts für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz e.V. eröffnet. Neben den Bannern, die einen Einblick in die rheinland-pfälzische Geschichte geben, bieten QR-Codes Links zur Online-Ausstellung mit vertiefenden Informationen zu den einzelnen Jahrzehnten und Geschehnissen in Rheinland-Pfalz. Wer erinnert sich z.B. noch an den Sendestart des Zweiten Deutschen Fernsehens 1963 oder an die Friedensbewegung im Hunsrück in den 1980er Jahren? Dies sind einige der Themen, die die Ausstellung des Instituts für Geschichtliche Landeskunde mit dieser Ausstellung beleuchtet hat. Angepasst für die Präsentation im Freilichtmuseum wurde die Ausstellung seitens des Museums durch Objekte aus der Sammlung sowie um Leihgaben ergänzt, die die ausgewählten Geschichten des Bundeslandes für die Besucher*innen nochmals lebendiger werden lassen. Schulbank, Mainzelmännchen und Rock am Ring T-Shirt erwecken sicherlich die einen oder anderen Erinnerungen der (rheinland-pfälzischen) Besucher*innen.

Die virtuelle Variante der Ausstellung ist ein erster Baustein des zukünftigen Landesportals „KREUZ-RAD-LÖWE“ für das Kulturelle Erbe in Rheinland-Pfalz.

Ein weiterer Programmpunkt der Saisoneröffnung ist das Treffen der Ehrenamtlichen des Museums. Um die ehrenamtlich Tätigen des Freilichtmuseums über die aktuellen Projekte und die kommende Saison zu informieren, lädt die Museumsdirektorin Sabrina Hirsch zum Saisonstart um 16.00 Uhr zu einer gemütlichen Kaffeerunde im Saal über der Museumsgaststätte ein. Auch neue Interessierte sind hier herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich an, wenn Sie teilnehmen möchten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Museums sind für den Betrieb und die Attraktivität des Hauses unverzichtbar. Sie helfen bei verschiedenen Aufgaben, wie der Kassenführung, der Gartenpflege, der Sammlungsbetreuung oder der Vermittlung von Wissen.