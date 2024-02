Polizeiinspektion Andernach (ots) – Mülheim-Kärlich.

Am 08.02.2024 veranstaltete der Möhnen Club 1950 Mülheim e.V. den traditionellen Möhnen-Festumzug. Die Polizei Andernach setzte dabei auch in diesem Jahr auf ein

offensives Präsenz- und Kontrollkonzept. Es war mutmaßlich wetterbedingt eine deutliche Reduzierung des Besucheraufkommens auf den Straßen zu verzeichnen, so

dass schätzungsweise 3000-4000 Personen am Straßenumzug teilnahmen. Die größte polizeiliche Aufmerksamkeit kam den Jugendlichen rund um den Veranstaltungen

nach dem Straßenumzug zu. So kam es mit Einbruch der Dunkelheit und steigendem Alkoholpegel der Besucher zunehmend zu Straftaten, insbesondere Aggressionsdelikten. Die Straftaten ereigneten sich vor allem im Bereich des Festzeltes am Rathaus und im Bereich des Brauhauses Mülheim-Kärlich. So wurden insgesamt drei Körperverletzungen, vier Beleidigungen, eine Bedrohung, eine Sachbeschädigung, drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Verbindung mit Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte registriert. Die Polizeiinspektion Andernach zeigt sich mit

dem Gesamteinsatzverlauf zufrieden und blickt optimistisch auch auf zukünftige Karnevalsveranstaltungen in Mülheim-Kärlich.