Wie kann die Innenstadt an die Veränderungen des Klimawandels angepasst werden? Dazu erstellt die Stadtverwaltung derzeit in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro für Städtebau und Umweltplanung ein Entsiegelungs- und Begrünungskonzept. Beim Bürgerworkshop am Dienstag, 10. Oktober, können nun alle Interessierten mitreden und mitentscheiden. Der Workshop beginnt um 16 Uhr im neuen Innenstadtlabor in der Langendorfer Straße 120 (ehemals Bäckerei Geisen).

Nach einem etwa einstündigen Stadtrundgang werden zunächst einige mögliche Maßnahmen vorgestellt. Im Anschluss daran haben die Teilnehmenden Gelegenheit, mit den Fachleuten des Stadtbauamtes und dem Planungsbüro zu diskutieren, bevor dann konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen vorschlagen und diese priorisiert werden. Übrigens: Wer es nicht zum Stadtrundgang schafft, kann gerne um 17.30 Uhr im Innenstadtlabor noch nachträglich dazustoßen.

Zum Hintergrund:

Das Entsiegelungs- und Begrünungskonzept für die Innenstadt ist Teil des Projektes „REstart Neuwied“. Finanziert werden das Konzept und die ersten dazugehörigen Maßnahmen, die bis Ende 2025 umgesetzt werden, durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.