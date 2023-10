„5 Monate und 24 Tage“ heißt das Buch von Elke Schlegel. So lange war die damalige DDR-Bürgerin in Haft, weil sie sich um die Ausreise, auch öffentlich in Jena, bemüht hatte.

Nachdem die Jenaerin durch die Bundesrepublik freigekauft wurde, konnte sie in Koblenz ein neues Leben beginnen. Heute tritt sie als Zeitzeugin in Schulen auf und erzählt regelmäßig von den Erlebnissen, vom entwürdigenden Umgang mit politisch Inhaftierten in der DDR.

In ihrem Buch beschreibt sie anschaulich und genau, wie es war, in der DDR aufzuwachsen, wie es zu ihrer Verhaftung kam, welche Qualen sie in der U-Haft erleiden musste und wie der Alltag im Frauenzuchthaus Hoheneck aussah.

Wein, Lesung und Gespräch

StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes

10.10.2023, 18:30 Uhr

Eintritt frei