Das Sommerprogramm der beliebten Reihe „Kino für Kinder“ neigt sich seinem Ende zu. Am Mittwoch, 13. September, steht der letzte der vier ausgewählten Filme auf dem Programm. Regelmäßig präsentieren das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Team vom Minski und der Filmtheaterbetrieb Weiler aktuelle und preisgekrönte Filme zu familienfreundlichen Preisen. Dieses Mal können sich junge Filmfans und ihre Familien auf den Film „Der Mondbär – Das große Kinoabenteuer“ freuen. Die Vorführung beginnt um 16 Uhr im Metropol Kino an der Heddesdorfer Straße.

Der mit dem „Prädikat wertvoll“ ausgezeichnete Streifen nimmt die jungen Kinobesucher mit in den Wald, in dem der kleine Mondbär zusammen mit seinen Freunden wohnt. Als der Mond plötzlich verschwindet und sich der Wald in Dunkelheit hüllt, herrscht große Aufregung. Also starten die Tiere des Waldes eine Suchaktion und entdecken ihn im Haus des Mondbärs. Allerdings wird schnell klar: Der Mond schafft es allein nicht, wieder in den Nachthimmel aufzusteigen. Da beginnt für den Mondbär und seine Freunde ein spannendes Abenteuer.

Kinokarten kosten für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4,50 Euro und sind am besten zu erwerben über eine Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de. Es gibt auch Eintrittskarten an der Kinokasse. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.