Überregionaler Wandertag mit umfangreichem Programm

Bendorf/Höhr-Grenzhausen/Ransbach-Baumbach. Wandern, erleben, genießen: Die Stadt Bendorf und die Verbandsgemeinden Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach veranstalten am Dienstag, 3. Oktober 2023, gemeinsam einen Wandertag im Brexbachtal.

Sayn, Grenzau und Nauort sind Startpunkte für geführte Touren mit unterschiedlicher Streckenlänge. Vom barrierearmen Familienwanderweg bis zur anspruchsvollen Tagestour – das Wanderwegenetz rund um das wildromantische Brexbachtal bietet für jeden die passende Route.

Die ortskundigen Wanderführer haben dabei spannende Geschichten über Geologie, Bergbau und Historie im Gepäck.

Um 10 Uhr wird der „BREXBACHTACH“ offiziell an der Abtei Sayn eröffnet. Dort erwartet die Wanderinnen und Wanderer von 11 bis 16.30 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Aktionen und kulinarischen Köstlichkeiten. Auch im Pfadfinderlager im Brexbachtal werden von 13 bis 16 Uhr vielseitige Aktionen angeboten.

In Grenzau ist der Kannenbäckerland-Touristik-Service mit einem Infostand vor Ort, in Nauort erwarten die Wanderinnen und Wanderer bestens aufgestellte Versorgungspunkte der örtlichen Vereine.

Zwei Shuttlebusse zwischen Höhr-Grenzhausen, Grenzau, Alsbach, Nauort, Stromberg und Bendorf ermöglichen eine klimafreundliche Anreise und

individuelle Ein- und Ausstiege zu den Wanderrouten. Am Kaufland in Bendorf, am Sportplatz in Nauort und am Keramikmuseum/Rastal-Parkplatz in

Höhr-Grenzhausen stehen kostenlose Parkflächen zur Verfügung.

Tagestickets können für zwei Euro im Bus und an den Infoständen an der Abtei Sayn und in Grenzau erworben werden.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre fahren kostenlos.

Thilo Becker, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen und der Erste Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Wolfgang Zirfas, sind froh, dass man die schöne Tradition eines „Drei-Städte-Wandertags“ wieder aufleben lässt und schwärmen von der hervorragenden Route.

Auch ihr Bendorfer Kollege Christoph Mohr freut sich auf die gemeinschaftliche Aktion: „Der verbindende Charakter des Wanderns passt bestens zum Tag der deutschen Einheit“.

Weitere Informationen gibt es unter www.brexbachtach.de.

Bild: Am 3. Oktober gibt es geführte Touren durch das herbstliche Brexbachtal.