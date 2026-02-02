Die Gewinner der evm-Palettenparty stehen fest – Elf Karnevalsvereine erhalten Wurfmaterial

KOBLENZ. Die Gewinner der diesjährigen evm-Palettenparty stehen fest. Bereits zum zehnten Mal hat die Energieversorgung Mittelrhein (evm) elf Paletten mit Wurfmaterial an Karnevalsvereine aus der Region verlost. „Wir freuen uns, dass sich die Palettenparty auch in der zehnten Auflage weiterhin einer hohen Beliebtheit und reger Teilnahme erfreut“, sagt evm-Sprecher Marcelo Peerenboom. Folgende Gewinner dürfen sich in diesem Jahr über eine Palette mit Wurfmaterial freuen:

Kinderprinzenpaar vom Karnevalsgesellschaft Weis Schülerhofstaat 2026 Ochtendung Karnevalsgesellschaft Spayer Boxelöfter 1933 e.V. Hofstaat 2026 Mendig Stammtisch Rheinbrohler Karnevalisten e.V. Kinderhofstaat der Große Karnevals- und Kirmesgesellschaft Weißenthurm 1949 e.V. Raphael Alten- und Behindertenhilfe Karnevalsgesellschaft >> Ganz denewer << MÜLHOFEN 1950 e.V. Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss Malberg 1934 e.V. Kinderprinzessin der Perlen vom Rhein Verein der Heimatfreunde Lay e.V.

In diesem Jahr hatten 50 Vereine aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz ein Foto eingereicht und damit am Wettbewerb teilgenommen. Doch auch die Vereine, die sich nicht im Online-Voting durchsetzen konnten, gehen nicht leer aus. So unterstützt die evm den Karnevalsverein Alfer Baachspautzer e.V., den Turnverein 1878 Vallendar e.V. und die Showtanzgruppe Kell mit einem Sonderpreis in Höhe von je 111 Euro. Alle anderen teilnehmenden Karnevalsvereine dürfen sich über einen Trostpreis von jeweils 55 Euro freuen.

Die evm-Palettenparty ging in diesem Jahr in die zehnte Runde

Bereits zum zehnten Mal unterstützt die evm die Karnevalsvereine der Region mit ihrer Palettenparty. Um zu gewinnen, mussten Vereine ein kreatives Foto unter dem Motto „10 Jahre evm-Palettenparty: Setzt die Palette und die Zahl 10 kreativ in Szene“ einsenden. Die Allgemeinheit konnte anschließend online für ihren Favoriten abstimmen. „Wir sind ein regional verwurzeltes Unternehmen und engagieren uns für die Menschen in der Region. Daher spielt auch der Karneval eine wichtige Rolle für uns und wir freuen uns, dass wir mit der Palettenparty die hiesigen Karnevalsvereine unterstützen können“, so der evm-Sprecher. An der Verlosung durfte jeder teilnehmen, der im Karneval in der Region aktiv ist.

Bildunterschrift: Ein farbenfrohes Bild bot sich bei der Übergabe der Paletten an die Vertreterinnen und Vertreter der elf Gewinner-Vereine. Foto: Niklas Oster/evm