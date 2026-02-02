Erweitertes Busangebot der koveb nachts und an Rosenmontag

Geänderte Öffnungszeiten des Businfozentrums

Supergünstig fahren mit dem VRM Happy Days-Tarif

Umleitungen während der Umzüge

Erweitertes Nachtbusangebot

An den Karnevalstagen bietet die koveb ein erweitertes Angebot in den Nachtstunden. Die üblichen Nachtbusse mit den Abfahrtszeiten gegen 23:30, 0:30, 1:30, 2:30, 3:30 Uhr ab Koblenz Zentrum fahren in der närrischen Zeit von Schwerdonnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie von Rosenmontag auf Karnevalsdienstag.

Geänderte Öffnungszeiten des Businfozentrums im Löhr-Center

Schwerdonnerstag: 9.00 Uhr – 14.00 Uhr

Freitag: 9.00 Uhr – 18.30 Uhr

Samstag: 9.00 Uhr – 14.00 Uhr

Rosenmontag: geschlossen

Dienstag: 9.00 Uhr – 18.30 Uhr

Happy Days-Tarif: Fahren Sie mit bis zu fünf Personen mit nur einer Tageskarte

Passend zu den närrischen Tagen vom 12.02. bis 17.02.206 gilt das Happy Days-Angebot im VRM: Die preiswerte Tageskarte, die üblicherweise nur für eine Person gilt, ermöglicht an den Karnevalstagen uneingeschränktes Fahren im Verbundgebiet und bietet an den Happy Days die Konditionen der Minigruppenkarte. Somit können statt nur einer Person bis zu fünf Personen mit einer Tageskarte einen Tag lang fahren. Entsprechend der Minigruppenkarte gilt die Einschränkung, dass das Angebot wochentags erst ab 9:00 Uhr gültig ist.

Der Rosenmontag wird tariflich als Feiertag angesehen. Bei allen Fahrausweisen gelten an Rosenmontag somit die Regelungen, die an Sonn- und Feiertagen gelten.

Karnevalsumzüge: Buseinsatz, Umleitungen und Einschränkungen im Linienverkehr der koveb

Grundsätzlich gilt: Die Aufhebung der jeweiligen Umleitungen erfolgt in Absprache mit Polizei und Stadtreinigung durch die Verkehrsaufsicht der Koblenzer Verkehrsbetriebe. Während der Umleitungen entfallen mehrere Haltestellen.

Freitag, 06. Februar 2026

KESSELHEIM

Lichterumzug um 17.11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 16.00 Uhr bis Betriebsende

Die Haltestellen ,,Hintermark“, ,,Kesselheim Schule“, ,,Kesselheim Kirche“ und ,,In der Bergpflege“ entfallen. Die Linie 27 endet und startet an der Haltestelle ,,Aluminiumwerk“.

Achtung: Die Zeit des Umzugs wird ggf. von den Organisatoren kurzfristig angepasst

Samstag, 14. Februar 2026

ARENBERG

Umzug um 14.11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 12.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr:

Die Linie 9 wird im Bereich Arenberg Mitte, Pfarrer-Kraus-Straße umgeleitet. Linienführung ab Haltestelle „Niederberg Kirche“ über die Umgehung L 127 über Haltestelle „Pfarrer-Kraus-Str.“ nach Immendorf. Die Rückfahrt erfolgt entsprechend der Hinfahrt.

Die Linie 29 fährt nach der Haltestelle „Fichtenweg“ über „Auf dem Forst“ in die Pfarrer-Kraus-Str. L 127 zur Haltestelle Pfarrer-Kraus-Str. Hier wendet sie und fährt den normalen Linienweg zur Kaserne. Rückfahrt analog der Hinfahrt.

RÜBENACH

Umzug um 14.11 Uhr

Mit kurzfristigen Behinderungen und Verspätungen auf der Linie 27 ist zu rechnen. Keine Umleitung. Die Feuerwehr regelt den Verkehr vor Ort.

Sonntag, 15. Februar 2026

ARZHEIM

Umzug um 14.11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 12.30 Uhr bis Dienstende

Während des Umzugs wenden die Busse der Linie 10 im Bereich Haltestelle „Klausenbergweg“. Nach dem Umzug wenden die Busse bis Dienstende am Kreisverkehrsplatz „Am Kapellchen“.

HORCHHEIM

Umzug von 14.11 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

Mit kurzfristigen Behinderungen in der Emser Straße und in der Alten Heerstraße ist zu rechnen. Keine Umleitung der Linie 6. Die Feuerwehr regelt den Verkehr vor Ort.

MOSELWEISS

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung von 12:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Die Linie 6/16 fährt ab der Haltestelle ,,Verwaltungszentrum“ zur ,,Gülser Brücke“ und in Richtung Zentrum analog dazu. Alle Haltestellen ab „Kemperhof“ bis „Burgweg“ entfallen. Ersatzweise wird die Haltestelle ,,Kemperhof/Moselufer“ bedient.

WALLERSHEIM

Umzug um 14.11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 12.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Umleitung der Linie 2/12 über die Europabrücke über Werner-von-Siemens-Straße zur Haltestelle „Messeplatz“ und entsprechend zurück.

BENDORF-SAYN

Umzug um 14.11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 12.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

Während des Umzuges fahren die Busse der Linie 8 über den regulären Linienweg bis zur Haltestelle „Bendorf Im Andorf“.

VALLENDAR

Umzug um 14.11 Uhr

In der Zeit von ca. 13.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr wird die Linie 8 Richtung Bendorf im Bereich Vallendar Mitte über die Gegenfahrbahn zur Haltestelle „Vallendar Bahnhof“ geführt (Teilsperrung B42). Ab hier regulärer Linienweg.

Rosenmontag, 16. Februar 2026

KOBLENZ

Umzug um 12.11 Uhr

Umleitung ab 10.30 Uhr

Die Busse der Linien 2/12, 3/13, 4/14, 5/15, 6/16, 7, 8, 9 und 10 fahren an Rosenmontag nach dem normalen Freitags-Fahrplan (inkl. Nachbusse). Zusätzlich werden Verstärkerbusse eingesetzt.

Mit Beginn der Innenstadtsperrung für den Rosenmontagszug gegen 10.30 Uhr werden folgende Linien umgeleitet bzw. verkürzt:

Die Linien 2/12 (Karthause, Neuendorf/Wallersheim), 3/13 (Güls), 4 (Metternich, Rübenach Amazon), 5/15 (Metternich), 6/16 (Rauental/Moselweiß) und 7 (Globus, Gewerbepark Bubenheim) bedienen im Stadtzentrum nur die Umsteigehaltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“.

Die Linien 5 (Linienast Pfaffendorfer Höhe – Asterstein), 6 (Horchheimer Höhe), 8 (Bendorf), 9 (Arenberg) und 10 (Arzheim) verkehren ab diesem Zeitpunkt von und bis zur Haltestelle „Rhein-Mosel-Halle“.

Folgende Haltestellen werden während des Rosenmontagszuges nicht angefahren: „Zentralplatz/Forum“, „Stadttheater/Schloss“, „Christuskirche“, „Hauptbahnhof“ und „Brüderhaus“.

Nach Auflösung des Rosenmontagszuges und Reinigung der Straßen erfolgt die Wiederaufnahme des regulären Linienverkehrs.

BENDORF

Umzug um 14.11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 13.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

Ab 13.00 Uhr fahren die Busse der Linie 8 die ausgewiesene Umleitung ab Bendorf Nord über die B42 und Vallendar nach Koblenz und zurück.

Dienstag, 17. Februar 2026

IMMENDORF

Umzug um 14.11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 13.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Die Busse der Linie 9 wenden an der Haltestelle „Ringstraße“. Nach dem Umzug erfolgt die Freigabe des Linienweges durch die Verkehrsaufsicht.