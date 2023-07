Kurze Sperrung Anfang August

Lahnstein. Seit Mai wird der Mischwasserkanal in der Becherhöllstraße zwischen der Taubhausstraße und der Einfahrt zur Rittersturz-Kaserne in offener Bauweise erneuert. Voraussichtlich ab 01. August wird dann in der Becherhöllstraße eine neue Asphaltdecke eingebaut. Diese Asphaltarbeiten bilden den Abschluss der städtischen Kanalsanierung, während der die Syna GmbH zeitgleich ihre Stromleitungen erneuerte.

Für die Anwohner der Straßen Taubhausstraße, Dr.-Bachenheimer-Straße, Auf’m Kissel und Im Mückeberg wird in dieser Zeit eine Umleitungsstrecke durch das Baugebiet Kleine Hohl in Richtung Allerheiligenbergstraße mit Ampelregelung an der Engstelle Fußweg Kleine Hohl eingerichtet.

Die Sperrung wird voraussichtlich zwei Tage andauern. Die Stadtverwaltung Lahnstein bittet um Verständnis.

Bildunterzeilen

Anfang August enden die Bauarbeiten in der Becherhöllstraße. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)