Das Generationenkino – seit mehr als zehn Jahren läuft nun bereits die Reihe des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied in Kooperation mit den Kinobetrieben Weiler. Und zwar mit Erfolg. So konnte Werner Hammes, Vorsitzender des Seniorenbeirates, auch bei der Vorstellung zum Abschluss der jüngsten Staffel wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen. „Ich freue mich außerordentlich, dass diese Veranstaltung so großen Zuspruch findet – auch über die Stadtgrenzen Neuwieds hinaus“, resümierte Waltraud Becker, Vorstandsmitglied des Seniorenbeirats und Initiatorin der Reihe. Auf die Fortsetzung darf man also gespannt sein. Denn im September soll es im Metropol-Kino weitergehen mit sehenswerten Filmen, die nicht nur die ältere Generation begeistern. Foto: Brigitte Neumann