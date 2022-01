Mittlerweile ist der Besuch der Vertreterinnen und Vertreter von „Ein Licht für Koblenz e.V.“, die im Rathaus dem Oberbürgermeister (rechts im Bild) das neueste Exemplar ihres Kalenders überreichen, eine Tradition. Es ist der nunmehr neunte Kalender des Vereins mit abendlichen und nächtlichen Koblenz-Motiven.

„Ein Licht für Koblenz e.V.“ ist ein Hilfsverein von Koblenzern für Koblenzer. Vereinsziel ist es, unverschuldet in Not geratenen Menschen in erster Linie durch Sachleistungen Hilfen zu geben. Informationen zum Verein und zum Bezug des Kalenders gibt es unter www.ein-licht-fuer-koblenz.de.

Foto: Pressestelle Stadt Koblenz

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz