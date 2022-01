Linz am Rhein (ots) – Am Dienstagmittag befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Asbacher Str. in Linz am Rhein in Fahrtrichtung Kretzhaus. Das vorausfahrende Fahrzeug musste verkehrsbedingt bremsen. Das nachfolgende Fahrzeug konnte ordnungsgemäß bremsen, während das zweite nachfolgende Fahrzeug aufgrund unzureichendem Sicherheitsabstandes zu spät reagierte und mit dem vorausfahrenden Fahrzeug kollidierte. Durch die Kollision wurden die drei unfallbeteiligten Fahrzeuge ineinandergeschoben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Auffahrunfall wurden zudem zwei Personen leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, darunter auch der 57-jährige Unfallverursacher aus Bad Honnef. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 EUR.

Quelle: news aktuell GmbH