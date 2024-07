Freude an Mathematik und herausragende Leistungen der Schüler

Lahnstein. Die Schüler der Lahnsteiner Grundschule Schillerschule haben in diesem Jahr wieder bewiesen, dass Mathematik nicht nur ein Schulfach ist, sondern auch Spaß machen kann. Dank des engagierten Fördervereins konnten dieses Jahr 97 Schülerinnen und Schüler am internationalen Mathematikwettbewerb „Känguru der Mathematik“ teilnehmen.

Dieser Multiple-Choice-Wettbewerb lädt einmal im Jahr rund sechs Millionen Teilnehmer in etwa 100 Ländern weltweit zum Rechnen, Knobeln und Nachdenken ein und soll die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen und die selbstständige Arbeit fördern.

In der Schillerschule zeigten dabei Matvei K. aus dem 3. Schuljahr sowie Julius S. und Lena B. aus dem 4. Schuljahr herausragenden Leistungen und wurden vom schulinternen Organisator des Wettbewerbs, Herrn von Heesen, für ihre Ergebnisse als Jahrgangsbeste geehrt. Ein Sonderpreis ging an Fabian S. aus der Klasse 4b für die größte Anzahl aufeinanderfolgender richtiger Antworten.

Die Schillerschule ist stolz auf alle Teilnehmer und gratuliert den Siegern herzlich.

Bildunterzeile:

Die Gewinner mit ihren Urkunden (Foto: H. von Heesen / Schillerschule Lahnstein)