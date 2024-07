Neben den klassischen Bürgersprechstunden im Rathaus bietet die Stadtverwaltung Koblenz auch immer wieder Online-Sprechstunden an. Am Montag, 8. Juli, stellt sich dieses Mal Oberbürgermeister David Langner den Fragen der Bürgerinnen und Bürger auf Instagram.

Die Sprechstunde per Livestream findet von 17.15 bis 18 Uhr statt. Um Fragen während des Livestreams im Chat über die Fragenfunktion stellen zu können, ist ein Instagram-Account notwendig.

Fragen können aber auch schon vorab per E-Mail an socialmedia@stadt.koblenz.de oder per Direktnachricht an den Instagram-Kanal der Stadtverwaltung Koblenz eingereicht werden und werden dann aufgegriffen. Für das bloße Anschauen der Instagram-Sprechstunde am 8. Juli auf dem städtischen Kanal ( www.instagram.com/koblenz.stadt ) oder auf dem Instagram-Profil des Oberbürgermeisters ( www.instagram.com/david_koblenz ) ist ein Instagram-Account notwendig.