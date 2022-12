Seit gestern findet die diesjährige Jugendratswahl statt. Diese wird noch heute, sowie am 5. und 6. Dezember durchgeführt. Über 7.000 wahlberechtigte Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren können ihre Interessensvertretung in Koblenz wählen. 31 engagierte Jugendliche aus zwei Altersklassen haben sich zur Wahl aufstellen lassen und möchten die Koblenzer Jugend in den kommenden zwei Jahren vertreten.

Das offiziell beratende Gremium der Stadt Koblenz vertritt die Interessen der Jugendlichen vor Politik, Verwaltung und städtischen Dienstleistern. Wählen kann man in den weiterführenden Schulen sowie in den öffentlichen Wahllokalen im Kurt-Esser-Haus und im Forum Mittelrhein.

Die Öffnungszeiten der öffentlichen Wahllokalen sind folgende:

Kurt-Esser-Haus

Montag, 5. Dezember 13:30 – 17:30 Uhr

Dienstag, 6. Dezember 13:30 – 17:00 Uhr

Forum Mittelrhein

Freitag, 2. Dezember 13:30 – 19:00 Uhr

Die Auszählung der Stimmen findet am Dienstag, 6. Dezember um 17:30 Uhr im Tagungszentrum der Rhein-Mosel-Halle statt. Die Auszählung ist öffentlich und kann von interessierten Personen besucht werden.

jugendrat-koblenz.de