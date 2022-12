Konzert am 17. Dezember im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum

Lahnstein. Seit 20 Jahren erzählt das Absinto Orkestra seine großen und kleinen Geschichten von der Freiheit, gemeinsam und doch jeder Musiker auf seine Weise: Der Geiger pendelt zwischen Gershwin und Grapelli, der Gitarrist zupft Django Reinhardt am Schnorres, der Saxophonist rast durch die Bebop-Achterbahn und der singende Mandolinenspieler hat seine bessarabischen Wurzeln tief eingegraben in den Boden der russischen Heimat des Mannes am Kontrabass.

„Mal Gipsy, meistens tanzbar, dabei immer frei im Hier und Jetzt“ und am Samstag, 17. Dezember im Jugendkulturzentrum (JUKZ) in der Wilhelmstraße 59.

Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr.

Karten gibt es zum Preis von 20,00 Euro im Jugendkulturzentrum zu erwerben, Abendkasse 22,00 Euro.

Weitere Infos erteilt das JUKZ unter 02621 914-601/-602 oder über jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeile: Das Orkestra spielt immer um Freiheit. (Foto: Stanislav Müller)