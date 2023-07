Zweitägiges Kulturangebot im August

Lahnstein. Das Jugendkulturzentrum Lahnstein in der Wilhelmstraße ist auch während der Sommerferien geöffnet. Montags bis freitags von 10.00 bis 15.00 Uhr können Kinder und Jugendliche vorbeischauen, um zu kickern, Billard- und Tischtennis zu spielen, sich mit den zahlreichen Brett- und Gesellschaftsspielen zu unterhalten und neue Freundschaften zu knüpfen.

Lediglich am 17. und 18. August ist das Haus wegen des Ausflugs zur Burg Rheinfels geschlossen. Per Schiff geht es am 17. August von Lahnstein nach St. Goar zur Burg Rheinfels, zum Besuch des multimedialen Theaterstücks „Rheinfels-Saga“. Dieses nimmt die Besucher mit auf eine besondere Zeitreise durch 1300 Jahre deutscher und europäischer Geschichte am Rhein.

Nach einer Übernachtung in der Jugendherberge St. Goar erwartet die Teilnehmer am nächsten Tag eine spannende Führung durch die sagenumwobene Burg Rheinfels. Dieses Kulturferienangebot richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Interessierte können sich bis einschließlich 09. August 2023 ausschließlich per E-Mail an jukz@lahnstein.de anmelden.

Auch in den Sommerferien steht da JUKZ Lahnstein den Kindern und Jugendlichen offen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)

