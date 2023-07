Ab sofort nimmt die Tourist Information Boppard Bewerbungen für das Amt der Bopparder Weinhoheit entgegen. Bewerben können sich alle Bopparderinnen und Bopparder, die den heimischen Wein und den Mittelrhein schätzen und lieben. Die neuen Weinhoheiten der Stadt Boppard werden für mindestens ein Jahr die Stadt mit ihren Ortsbezirken und deren Weine repräsentieren.

Wir blicken auf eine positive Amtszeit unserer Weinhoheiten Weinkönigin Ada I., Weinprinzessin Carina I. und Bacchus Felix I. zurück, die ihre Kronen zum Weinfest im September wieder abgeben werden. Die Krönung unseres Bacchus im vergangenen Jahr war eine Premiere. Auch in diesem Jahr stehen die Ämter der Weinhoheiten allen Geschlechtern offen.

Die Tourist Information Boppard freut sich über Bewerbungen von jungen Menschen (w/m/d), die mindestens 18 Jahre alt sind, einen Führerschein besitzen, in Boppard wohnen und Interesse am Wein und der heimischen Region haben. Da eine gute Vorbereitung das A und O ist, nehmen wir unsere Weinmajestäten von Beginn an „an die Hand“. Die Tourist Information unterstützt sie in allen Fragen, wie beispielsweise der Kleiderwahl. Zur Vorbereitung gibt es außerdem die Möglichkeit, an Schulungen und Seminaren teilzunehmen.

Du bist kontaktfreudig, hast Witz und Charme und liebst unsere Bopparder Weine? Dann zögere nicht lange, sondern bewirb Dich noch bis zum 3. September 2023 bei der Tourist Information Boppard. Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Motivationsschreiben schickst Du bitte als PDF und per E-Mail an tourist@boppard.de.

Für Fragen und weitere Informationen steht das Team der Tourist Information Boppard gerne zur Verfügung unter Telefon 06742/3888.