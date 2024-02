Kreis Neuwied. In den Osterferien Spaß haben, Freunde treffen und trotzdem etwas lernen. Genau diese Kombination bieten die Kreisjugendämter Neuwied und Altenkirchen sowie die Jugendpflege Asbach mit der diesjährigen Jugendbildungsfahrt in die bayerische Landeshauptstadt München vom 24. bis 26. März 2024 an. Teilnehmen an dieser dreitägigen Reise können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 18 Jahren. Die Fahrt wird durch eine Kooperation zwischen den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied ermöglicht.

Neben Fußball, Oktoberfest und Brathaxen verfügt die „Weltstadt mit Herz“ über eine reichhaltige Geschichte, die es zu entdecken gilt. Die Vergangenheit der Isarmetropole bildet für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch den Schwerpunkt der gemeinsamen, dreitägigen Bildungsfahrt. Neben einem spannenden Programm bleibt aber auch Zeit zu bummeln und zur freien Gestaltung in Kleingruppen. Ein weiteres Highlight der Fahrt ist der Besuch der GOP Variete-Theaters.

Die Bildungsfahrt vom 24. März (Abfahrt ab Montabaur ICE) bis zum 26. März 2024 kostet 135 Euro pro Person und beinhaltet die An- und Abreise im ICE, zwei Übernachtungen mit Frühstück sowie die Eintritte während der Exkursionen.

Anmeldungen sind bis zum 29. Februar 2024, bei der Kreisverwaltung Neuwied, Simone Höhner & Marc Maier, jugendarbeit@kreis-neuwied.de der 02631/803-442 & -621 möglich.

Wer diese tolle Gelegenheit nutzen möchte, sollte sich schnell anmelden, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist!