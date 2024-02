In den Herbstferien 2024 haben Jugendliche aus der Stadt Boppard wieder die Möglichkeit, im Rahmen einer Jugenddelegationsreise die Partnerstadt Arroio do Meio in Brasilien zu besuchen. Bewerbungen für eine Teilnahme sind ab sofort möglich.

Im Jahr 2011 beschlossen die Stadträte von Arroio do Meio in Brasilien und Boppard, eine offizielle Städtepartnerschaft einzugehen. Diese Städtepartnerschaft entstand, weil die Stadt Arroio do Meio überwiegend aus Nachkommen von deutschen Einwanderern besteht, die sich nach 1853 von Boppard aus über Porto Alegre am Taquari-Fluss niedergelassen haben. Die Auswanderer stammen überwiegend aus dem Niederkirchspiel, aber auch aus den übrigen Ortsbezirken der heutigen Stadt Boppard.

Arroio do Meio liegt im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul in Brasilien, 98 km von der Hafen- und Landeshauptstadt Porto Alegre entfernt. Etwa drei Viertel der rund 18.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Arroio do Meio haben ihre Wurzeln in Deutschland. Landessprache ist Portugiesisch, aber auch „Hunsrücker Platt“ ist weit verbreitet und wird gut verstanden und gesprochen. Im Jahr 2013 fanden zur Besiegelung der Städtepartnerschaft gegenseitige Besuche in Brasilien und in Boppard statt. Im Partnerschaftsvertrag wurde unter anderem vereinbart, dass beide Städte im jährlichen Wechsel einen Jugendaustausch durchführen.

Die 5. Reise einer Jugenddelegation aus Boppard nach Arroio do Meio wird für rund zehn Tage in den Herbstferien 2024 (14.10. bis 25.10.24) stattfinden. Die Delegation wird aus maximal zehn jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von 16 bis 23 Jahren und maximal zwei Delegationsleiter/innen bestehen. Ein vielfältiges und interessantes Programm in der brasilianischen Partnerstadt wird sicherlich für eindrucksvolle Erlebnisse und Erfahrungen sorgen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Delegation werden während ihres Aufenthaltes in Gastfamilien untergebracht. 50 Prozent der Reisekosten (maximal 500 Euro) sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst zu tragen. Die restlichen Kosten werden von der Stadt Boppard übernommen.

Von den Mitreisenden wird die Bereitschaft vorausgesetzt, im Jahr 2025 ein Mitglied der brasilianischen Delegation aufzunehmen.

Interessierte Bopparder Jugendliche und junge Menschen können sich mit einer aussagekräftigen Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben für die Jugenddelegationsreise nach Arroio do Meio bewerben. Zusätzliche Empfehlungsschreiben sind erwünscht.

Bei Fragen und für nähere Informationen steht die Mitarbeiterin Martina Weirich, Stadtverwaltung Boppard, Fachbereich 4, Mainzer Straße 46, 56154 Boppard,

Tel. 06742-103-84 oder E-Mail an martina.weirich@boppard.de, gerne zur Verfügung.

Schriftliche Bewerbungen sind bis spätestens 29.02.2024 an die oben genannte Adresse zu richten.