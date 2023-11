Erstmals veranstaltete die präventive Jugendarbeit in der Großsiedlung Neuendorf eine Halloween-Kostümparty am Pfarrer-Friesenhahn Platz 7.

Die Verantwortlichen des Sachbereichs Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes der Stadt Koblenz ziehen für die durchgeführte Präventionsveranstaltung am Gemeinschaftszentrum eine durchweg positive Bilanz. Mit einsetzender Dämmerung begann der gruselige Spaß für große und kleine Besucher:innen vor dem Gemeinschaftszentrum sowie in den Räumlichkeiten, welche mit Spinnweben, Kürbissen und schauriger Dekoration geschmückt waren. Wer sich herein traute, wurde durch die Mitarbeitenden der Mobilen Jugendarbeit mit Getränken, Süßigkeiten und Pizza belohnt.

Johanes Kuhl (Stadtteilmanager) und Benjamin Lorenz (präventive Jugendarbeit der Stadt Koblenz) freuten sich über zahlreiche Gäste, insbesondere viele Familien, in kreativen Kostümen und bester Stimmung. Auch die in Planung, Vorbereitung und Durchführung eingebunden Bewohner:innen der Siedlung zeigten sich vollends begeistert. Im Veranstaltungskalender des Gemeinschaftszentrums Neuendorf, so interne Quellen, wurde der 31.10.2024 schon dick Orange unterstrichen.