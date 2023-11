Neuwieder Volkshochschule informiert, um Hemmungen zu nehmen

Im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel sind immer mehr Menschen auf Gehhilfen und Rollatoren angewiesen. Die Hemmschwelle, einen Rollator zu benutzen, ist jedoch bei vielen Menschen sehr groß. Oft sind Betroffene und Angehörige unsicher, wann und wie der Rollator zum Einsatz kommen soll. Die Rollator-Infoveranstaltung der vhs Neuwied zielt darauf ab, diese Hemmungen abzubauen und Menschen dabei zu unterstützen, auch im Alter selbstbestimmt und sicher unterwegs zu sein.

Am Mittwoch, 15. November, bietet die Veranstaltung in der vhs viele nützliche Tipps zur Nutzung von Rollatoren. Cornelia Brodeßer von der Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz erläutert unter anderem, wie sich durch den sinnvollen Einsatz von Rollatoren die persönliche Mobilität und Lebensqualität steigern lässt. Auch die Frage, was bei der Suche nach dem optimalen Rollator zu beachten ist, wird beantwortet. Das Informationsangebot richtet sich nicht nur an Betroffene, sondern soll auch Angehörige, Begleiter und Pfleger ansprechen.

Im Anschluss an die Infoveranstaltung sind praktische Rollator-Trainings geplant, bei denen das erworbene Wissen zur Anwendung gebracht wird (Termine werden noch bekannt gegeben). Mit Tipps und Kniffen wird die leichte Handhabe des Rollators vermittelt und gemeinsam wird die Bewältigung der „Hürden und Hindernisse des Alltags“ in Angriff genommen.

Die vom Netzwerk „Gesund älter werden im Kreis Neuwied“ organisierte Veranstaltung lädt Interessierte am Mittwoch, 15. November, von 15 bis 16:30 in den Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied ein. Die Teilnahme kostet 6 Euro – Inhaber des Ausweises „Forum aktive Ältere 2023/2“ können den Vortrag kostenfrei besuchen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten (Tel: 02631/802 5510; E-Mail: anmeldung@vhs-neuwied.de).