Colin Esslinger überzeugt mit seinem Projekt „Colbot“ und nimmt am Bundesfinale teil

KOBLENZ. Großer Erfolg für den Koblenzer Nachwuchsforscher Colin Esslinger: Der 16‑jährige Schüler des Bischöflichen Cusanus‑Gymnasiums hat beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Ludwigshafen den ersten Platz im Bereich Interdisziplinär belegt. Mit seinem Projekt „Colbot“ überzeugte Colin die Fachjury auf ganzer Linie. Dabei handelt es sich um einen autonomen Roboter, der mithilfe von Sensorik, KI‑gestützter Objekterkennung und Kartierungsverfahren seine Umgebung selbstständig erkundet, Objekte identifiziert, einsammelt und transportiert.

Damit hat er sich für das 61. Bundesfinale von Jugend forscht qualifiziert, das vom 28. bis 31. Mai 2026 in Herzogenaurach stattfindet.

Bereits beim von der Energieversorgung Mittelrhein (evm) ausgerichteten Regionalwettbewerb in Koblenz hatte Colin den ersten Platz belegt und sich so für das Landesfinale qualifiziert. Dort setzte er sich nun erneut gegen starke Konkurrenz durch: Insgesamt 59 Teilnehmende stellten 40 Projekte vor.

Als Patenunternehmen des Regionalwettbewerbs freut sich die evm besonders über Colins Erfolg.

„Ich bin unglaublich stolz auf Colin und seine beeindruckende Entwicklung über die vergangenen Jahre“, sagt Marcelo Peerenboom, Patenbeauftragter der evm. „Sein Ehrgeiz, seine Kreativität und sein technisches Verständnis sind außergewöhnlich. Wir gratulieren ihm herzlich und drücken ihm für den Bundeswettbewerb fest die Daumen. Es ist toll, dass ein Talent aus unserer Region so weit gekommen ist.“

Mit dem Landessieg gehört Colin nun zu den insgesamt neun jungen MINT‑Talenten aus Rheinland‑Pfalz, die das Bundesland beim großen Bundesfinale vertreten werden.