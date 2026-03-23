Ab Montag, 30. März, werden die Straßenausbauarbeiten der Gulisastraße zwischen der Einmündung Bisholderweg und der Kreuzung Karl-Mannheim-Straße/Am Turnerheim im Koblenzer Stadtteil Güls im Auftrag des städtischen Tiefbauamtes beginnen. Hiervon betroffen ist zunächst der erste von insgesamt sechs Bauabschnitten. Die Gesamtausbaulänge beträgt etwa 485 Meter. Dabei nicht berücksichtigt ist der Inselbereich des ehemaligen Winninger Weges mit einer zusätzlichen Länge von etwa 120 Meter, der ebenfalls Teil der Baudurchführung ist. Die Fertigstellung der Straßenbauarbeiten ist für voraussichtlich Ende September 2027 vorgesehen.

Die Baumaßnahme wird grundsätzlich unter Vollsperrung des jeweiligen Bauabschnittes durchgeführt. Eine Umleitung erfolgt in beide Fahrtrichtungen über die Karl-Mannheim-Straße und den Bisholderweg. Neben dem Individualverkehr muss auch der übergeordnete Moselradweg, welcher durch die Gulisastraße führt, temporär umgeleitet werden. Hierzu wird der Radfahrverkehr über die Straßen „Am Turnerheim“ und „Karl-Mannheim-Str.“ an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgängerinnen und Fußgänger werden die Baustelle passieren können. Eine fußläufige Erreichbarkeit der privaten Grundstücke ist dauerhaft gegeben.

Die Gulisastraße weist derzeit einen ungegliederten Verkehrsraum auf. Zudem befindet sich die Straße in einem schlechten Allgemeinzustand. Eine klare Aufteilung zwischen Gehweg und Fahrbahn ist weitgehend nicht vorhandenen – dies wird mit der planerischen Umgestaltung verbessert. Somit soll nach der Fertigstellung die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht sein.

Neben Fahrbahneinengungen, Querungshilfen für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Pflanzbeeten werden auch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen während des Ausbaus eingesetzt. Hierzu werden Asphalterhöhungen innerhalb der Verkehrsfläche positioniert und farblich abgehoben.

Ferner wird mit der Herstellung beidseitiger Gehwegbereiche vor allem die Sicherheit für Zufußgehende erhöht, auch wenn aufgrund der baulichen Situation eine dauerhaft gleichbleibende Breite nicht möglich ist.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Oberflächenentwässerung wird auch die Straßenentwässerung erneuert. Hierzu werden Regenabläufe gebaut und an den Regenwasserkanal angeschlossen. Arbeiten am städtischen Bestandskanal oder auch an den Entwässerungseinrichtungen der privaten Grundstücksentwässerung sind nicht vorgesehen. Im Zuge der laufenden Bauarbeiten wird zeitgleich die Straßenbeleuchtung vollständig erneuert. Die Gulisastraße erhält im Bereich des Ausbaus ca. 7 Meter hohe Leuchtmasten. Die Leuchtenköpfe werden mit energiesparender LED-Technik ausgestattet.

Vor der Fertigstellung des Straßenoberbaus werden auch die Versorgungsleitungen sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Auch die Telekommunikationsleitungen sollen im Zuge dessen berücksichtigt werden.

Die Gesamtkosten der städtischen Maßnahme belaufen sich auf ca. 2 Millionen Euro.

Bildunterschrift: Die Straßenschäden in der Gulisastraße in Koblenz-Güls werden im Zuge des Ausbaus beseitigt. Foto: Stadt Koblenz/ Matthias Ast