Beim Fest der Demokratie, das kürzlich in der Rhein-Mosel-Halle stattfand, präsentierte sich die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ mit einem umfangreichen Informations- und Beratungsangebot.

Zwischen 13 und 19 Uhr standen Natalie Bleser und Christian Fischer den Besucherinnen und Besuchern für persönliche Gespräche und individuelle Beratung rund um aktuelle Sicherheitsthemen zur Verfügung.

Thematisch lag der Fokus insbesondere auf:

Einbruchsschutz

Taschendiebstahl

Telefonbetrug

Internetkriminalität

Ziel der Initiative ist es, Bürgerinnen und Bürgern praxisnahe und leicht umsetzbare Tipps an die Hand zu geben, damit sie sich im Alltag besser vor Kriminalität schützen können. „Da die Veranstaltung sehr gut besucht war, hatten wir nicht nur die Gelegenheit, zahlreiche Beratungsgespräche zu führen, sondern auch unser Netzwerk weiter auszubauen“, erklärt Natalie Bleser.