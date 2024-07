Jüngst fand eine weitere Informationsveranstaltung im Rahmen des aktuell laufenden Projektes zur klimawandelangepassten Umgestaltung im Rauental statt. Hier werden dank der Förderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in einem Teilabschnitt der Moselweißer Straße sowie auf dem gegenüberliegenden, öffentlich zugänglichen Vorplatz der St.-Elisabeth-Kirche verschiedene Maßnahmen zur klimaangepassten Umgestaltung umgesetzt.

An verschiedenen Informationsständen auf dem Vorplatz der St.-Elisabeth-Kirche konnten sich die Besucher:innen zum aktuellen Stand des Projektes informieren und sich mit den verschiedenen Projektmitarbeitenden der Stadtverwaltung (Klimaleitstelle, Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, Denkmalpflege) und aus der Wissenschaft (Hochschule Koblenz, Universität Koblenz) austauschen.

Auf großes Interesse stieß die Präsentation der technischen Planung. Hier konnten sich die Bürger:innen davon überzeugen, dass viele ihrer Anregungen bereits in die Planung eingeflossen sind.

Anhand eines selbst entworfenen Modells zur Regenwasserversickerung demonstrierte die Hochschule sehr anschaulich, welchen Weg das Wasser bei vollversiegelten, teilversiegelten und begrünten Oberflächen nimmt und wie sich dies auf den natürlichen Wasserkreislauf auswirkt.

Am Informationsstand der Denkmalpflege konnten sich die Besucher:innen über die kulturhistorische Bedeutung der Kirche informieren, während der Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen an seinem Stand die Möglichkeit der Übernahme einer Baumbeet-Patenschaft vorstellte. Die ausgestellte Musterkiste mit bunt blühenden Stauden stellte ein schönes Beispiel dar, wie das Baumbeet in der Praxis angelegt werden kann.

Das Foto (Fotografie Olaf Schepers) zeigt den Werkleiter des Eigenbetriebs Grünflächen und Bestattungswesen Andreas Drechsler mit den Blühstauden für Baumbeete.